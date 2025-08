GNR apreende mil quilos de tabaco de mascar no concelho da Azambuja

A GNR apreendeu mil quilos de tabaco de mascar no valor de mais de 240 mil euros por introdução fraudulenta no consumo, no concelho da Azambuja. Em comunicado, a Unidade de Acção Fiscal, através do Destacamento de Acção Fiscal de Lisboa da GNR, explica que a apreensão ocorreu na sexta-feira, tendo sido constituído arguido um homem de 27 anos “por introdução fraudulenta no consumo de produtos sujeitos ao Imposto sobre o Tabaco”.

A apreensão aconteceu no âmbito de uma acção de fiscalização, quando os militares abordaram o condutor de uma viatura que transportava o tabaco de mascar no seu interior. No decorrer da acção apuraram que a mercadoria não se fazia acompanhar de qualquer documentação comercial e aduaneira comprovativa do pagamento do Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco (IT) e Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) devidos em território nacional, motivo que levou à sua apreensão. Foi igualmente elaborado um auto de contraordenação por introdução fraudulenta no consumo. Sobre o material apreendido corresponde uma dívida tributária ao Estado, referente ao IT e IVA, superior a 240.000 euros.