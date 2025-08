Igreja de N.ª Sr.ª das Misericórdias vai ser reabilitada

Foi assinado um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Ourém e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, relacionado com a pintura exterior e das capelas interiores da Igreja de Nossa Senhora das Misericórdias. O protocolo prevê a atribuição de um apoio financeiro que visa financiar parte dos encargos decorrentes do investimento relacionado com os trabalhos de pintura no montante superior a 43 mil euros, que corresponde a 45% do valor do investimento em causa, excluindo o IVA.