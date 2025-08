Investimento para valorizar poço do Cruzeiro do Largo do Calvário em Benavente

A descoberta de um poço durante uma obra no antigo moinho de vento no Calvário, em Benavente, deu origem a um projecto de valorização arqueológica que combina memória histórica com arte contemporânea.

A Câmara de Benavente pretende avançar com um projecto de integração e protecção de um poço descoberto durante uma empreitada no antigo moinho de vento situado no Jardim do Largo do Calvário, em Benavente. O valor estimado para a obra é de 11.158 euros acrescidos de IVA e os trabalhos têm uma duração estimada de execução de 90 dias. O objectivo é preservar e valorizar um achado arqueológico com relevância patrimonial.

De acordo com os planos do município, e segundo o projectista, a obra incidirá na colocação de uma estrutura metálica, em aço com cobertura de vidro laminado temperado de 27 milímetros, permitindo ao público observar o interior do poço, que terá iluminação, sem comprometer a sua integridade ou segurança. A protecção do poço terá uma vedação com cortiça e uma grelha metálica com estrutura tubular.

O design da protecção foi inspirado na antiga roda do moinho, num gesto simbólico que procura manter viva a memória daquele lugar, unindo o passado rural à modernidade do espaço público requalificado.