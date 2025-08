O Rancho Folclórico “Os Moleiros da Ribeira”

O Rancho Folclórico “Os Moleiros da Ribeira” organizou a 36.ª edição do seu Festival de Folclore, realizado na sua sede, em Olival, concelho de Ourém. Para além da actuação do rancho anfitrião — Os Moleiros da Ribeira (Olival, Ourém – Alta Estremadura) — o festival contou com a participação do Grupo Folclórico de Aveleda (Aveleda, Braga – Baixo Minho), do Rancho Folclórico de Montargil (Alentejo) e do Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém.