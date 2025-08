Obras ilegais persistem nos Casais da Marmeleira

Construções ilegais continuam nos Casais da Marmeleira, em Alenquer, mesmo após multas e fiscalização da câmara.

Continuam as construções ilegais nos Casais da Marmeleira, em Alenquer. Segundo denúncia de um munícipe, a situação verifica-se na Rua da Grécia e, apesar de a fiscalização da câmara já ter ido ao local alertar os infractores e aplicar coimas, continuam as construções e as puxadas ilegais de electricidade e água.

Segundo o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, a fiscalização embargou as obras. No entanto, uma vez que as construções persistem, os serviços vão aplicar novas sanções. O autarca alerta, contudo, que não tem poder para mais e, caso as construções continuem, a situação será reportada ao Ministério Público. “As câmaras apenas levantam contra-ordenações, mas não têm poder para impedir. Terá de ser a GNR ou o tribunal”, concluiu.