Parque escutista quer ajudar a proteger a Mata do Paraíso em Vialonga

A Mata do Paraíso, em Vialonga, o principal espaço verde do concelho de Vila Franca de Xira e propriedade municipal, vai receber um novo parque escutista que pode ajudar a proteger o espaço de usos indevidos e do vandalismo. Por se encontrar longe da malha urbana, a mata continua a ser alvo de descargas ilegais de entulhos.

O parque escutista esteve a ser preparado ao longo do último ano e vai ser construído tendo em conta as sugestões recebidas por parte dos vários agrupamentos de escuteiros do concelho. Foi agora aprovada por maioria, em reunião de câmara, a adjudicação da construção do parque, co-financiada por fundos comunitários no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, tendo um valor de 620 mil euros acrescidos de IVA e um prazo previsto de construção de 150 dias. Ao concurso lançado pelo município apenas concorreu uma empresa, a Obragoito – Construções e Obras Públicas Lda.

O projecto decorre em parte da Mata do Paraíso, uma ampla área florestal localizada na freguesia de Vialonga. Com cerca de 19 hectares, é uma zona natural privilegiada, com funções de recreio e valorização da paisagem. A mata estende-se num espaço em altura ao longo de uma serra entre os 58 e os 145 metros, sendo composta maioritariamente por pinhal. No seu interior existem duas linhas de água, destacando-se a Ribeira da Fonte Santa, que delimita a fronteira entre os concelhos de Vila Franca de Xira e de Loures e alimenta a cascata da Mata do Paraíso. Em Novembro de 2024, recorde-se, 120 pessoas de várias escolas de yoga da região de Lisboa juntaram-se na Mata do Paraíso para celebrar o Dia da Floresta Autóctone plantando várias árvores. Ao todo, foram plantadas 1.500 espécies arbóreas e arbustivas autóctones, provenientes do viveiro municipal da Quinta da Piedade na Póvoa de Santa Iria.