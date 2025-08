Participantes na academia de Verão do Politécnico de Tomar conheceram o concelho

Cerca de meia centena de jovens oriundos de todo o país, que participaram em mais uma edição da “Tomar Emotional Academy”, a academia de Verão organizada pelo Instituto Politécnico de Tomar (IPT), foram recebidos no salão nobre dos Paços do Concelho pelo presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS).

A academia, que teve duração de uma semana, destina-se a alunos do 11º e 12º ano de escolaridade, tendo como objectivo incorporar actividades práticas nos laboratórios do IPT das diversas áreas de formação, bem como dar a conhecer um pouco da região de Tomar. Com o objectivo de proporcionar um dia diferente aos jovens, o município organizou um programa cultural diversificado para o primeiro dia, com uma visita ao Convento de Cristo, guiada por alunos do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, no âmbito do projecto “Turismo Cultural em Férias”, passando pelo património natural, com visita à Mata Nacional dos Sete Montes. A jornada terminou na Piscina Municipal Vasco Jacob.

O município informa que a expectativa é que parte significativa dos jovens possam escolher a cidade de Tomar para a sua futura formação académica.