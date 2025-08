Presidente de Tomar garante que município está focado na prevenção de incêndios florestais

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), garantiu, na mais recente reunião do executivo, que o município tem trabalhado muito na prevenção de incêndios florestais. Questionado pela oposição relativamente a medidas que a autarquia tem tomado nesse sector, o autarca destacou o aumento de operacionais nos bombeiros e protecção civil, a aposta na formação, bem como o aumento do equipamento, nomeadamente com a aquisição de novos veículos. “Nós temos já dois reservatórios de água na zona do concelho mais sensível, na freguesia de Além da Ribeira e Pedreira e na freguesia de Casais, e está previsto um terceiro na freguesia de Olalhas que está em fase de contratação pública”, revelou.

Hugo Cristóvão fez menção também aos protocolos efectuados com as juntas de freguesia do concelho, através da entrega de kits de primeira intervenção, o que tem permitido eliminar possíveis ignições, mas também ajudar na vigilância. O presidente da câmara acrescentou que nos dias de maior risco existe ainda uma equipa que está posicionada junto à antiga escola de Chão das Maias para uma intervenção mais rápida, caso seja necessário, naquela zona do concelho.

Finalmente, o autarca realçou a limpeza de faixas de combustível, intervenção que tem sido realizada todos os anos. “Para já, este ano centrou-se muito na freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, foram feitos vários quilómetros de limpeza de faixas, sendo esta uma zona muito florestal e onde se verifica que os proprietários não têm feito a sua parte”, alertou, explicando que, além das faixas, os próprios terrenos privados também devem ser limpos.

Embora Tomar não tenha registado grandes incêndios florestais nos últimos anos, o concelho continua a ser considerado uma zona de risco elevado. Desde 2022, sete freguesias do município estão identificadas como prioritárias para efeitos de fiscalização.