ULS Lezíria adere a projecto que promove igualdade no acesso a cuidados de saúde menstrual

Principal objectivo da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria é afirmar a dignidade e o bem-estar das pessoas, promovendo igualdade no acesso aos cuidados de saúde menstrual.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria passou a integrar o projecto-piloto “Dignidade Menstrual”, uma iniciativa da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que visa garantir o acesso gratuito a produtos de higiene menstrual a quem deles mais necessita. Este projecto surge em resposta ao apelo da Organização Mundial da Saúde (OMS), que defende que a saúde menstrual deve ser reconhecida como uma questão de saúde e de direitos humanos, e não apenas como uma questão de higiene.

Promover a dignidade, a equidade e o bem-estar são alguns dos objectivos. O principal é afirmar a dignidade e o bem-estar das pessoas, promovendo igualdade no acesso aos cuidados de saúde menstrual. A iniciativa assenta em três eixos fundamentais: acesso à informação e educação sobre menstruação; disponibilização gratuita de produtos de higiene menstrual, com prioridade para utentes em situação de vulnerabilidade e promoção de ambientes seguros e inclusivos, que respeitem os direitos sexuais e reprodutivos.

Segundo a instituição, os produtos de higiene menstrual estão disponíveis nos centros de saúde da ULS Lezíria, podendo ser solicitados na unidade onde a pessoa está inscrita. No primeiro contacto é realizada uma consulta de enfermagem, que permite identificar eventuais necessidades de saúde adicionais; priorizar situações de vulnerabilidade e explicar como funciona a distribuição dos produtos na respectiva unidade de saúde. Para além da distribuição dos produtos, esta medida pretende ser uma porta de entrada para cuidados de saúde sexual e reprodutiva, promovendo o acesso a consultas de planeamento familiar, aconselhamento em contracepção, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST), consultas de preconceção e promoção da vacinação.