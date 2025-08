Um arguido e apreensão de armas e munições em Vila Nova da Barquinha

O Comando Territorial de Santarém da GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas, no dia 23 de Julho, constituiu arguido um homem de 26 anos e apreendeu armas e munições, por violência doméstica, no concelho de Vila Nova da Barquinha. No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física contra a vítima, sua ex-companheira de 21 anos. No decorrer da acção foi dado cumprimento a quatro mandados de busca, três domiciliárias e uma em veículo, que culminou a apreensão do seguinte material: uma arma de fogo; diversas munições de diferentes calibres; duas pistolas de alarme. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva.