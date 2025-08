Uso de transporte público entre região Oeste e Lisboa aumentou 22% no primeiro semestre

A utilização do transporte público entre a região Oeste e Lisboa aumentou mais de 22% em 2024, após a redução do passe inter-regional para 40 euros. Entre Janeiro e Junho, foram vendidos quase 66 mil passes, face aos 54 mil registados no ano anterior.

O uso do transporte público nas deslocações entre a região Oeste e Lisboa aumentou mais de 22% no primeiro semestre deste ano, desde a redução do valor do passe mensal para 40 euros. Entre Janeiro e Junho, foram vendidos 54.018 passes inter-regionais em 2024 e 65.990 este ano, a que corresponde um aumento superior a 22%, segundo dados disponibilizados pela Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) à Lusa.

No início deste ano, a OesteCIM reduziu o valor dos passes inter-regionais de 80 ou 70 euros (dependendo dos concelhos), para 40 euros, equiparando-os aos títulos colectivos de transporte na Área Metropolitana de Lisboa (AML), mantendo-os gratuitos para jovens até aos 23 anos e para pessoas com mais de 65 anos.

Em resposta a este crescimento, a OesteCIM, em articulação com os operadores rodoviários e com as entidades competentes da AML, promoveu o reforço da oferta em diversas ligações inter-regionais. O reforço traduziu-se, sobretudo, no aumento da frequência de circulações em horários de maior procura de e para Lisboa, explicou a OesteCIM.

Desde o início do ano, foram detectadas dificuldades operacionais em algumas zonas de fronteira entre a Comunidade Intermunicipal do Oeste e a AML, devido à complexidade de articulação entre serviços de diferentes áreas administrativas e operadores, nomeadamente problemas com o acesso ao passe e com as regras de utilização. Mas os problemas foram na sua maioria resolvidos e os que persistem estão em “processo de resolução final”.

Um dos problemas reportados por vários utilizadores e que continua sem resolução prende-se com o facto de os utilizadores não conseguirem carregar o passe mensal para Lisboa no multibanco e terem de o fazer nos autocarros ou nas bilheteiras dos terminais rodoviários. “A OesteCIM encontra-se a estudar uma solução tecnológica que permita a aquisição simplificada do passe. Este processo tem por objectivo modernizar o sistema de bilhética e melhorar significativamente a experiência dos utilizadores”, esclareceu a comunidade intermunicipal.

A região Oeste integra os concelhos de Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral (distrito de Leiria), Lourinhã, Cadaval, Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço, Alenquer e Arruda dos Vinhos (distrito de Lisboa).