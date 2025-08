Voluntários recuperam habitações para mais duas famílias em Tomar

Valor global das duas intervenções ascende aos 41.700 euros. Câmara de Tomar contribui com cerca de 10 mil euros, mais o valor das refeições e apoio logístico.

Depois do êxito da primeira edição, em 2024, a parceria entre a Câmara de Tomar e a Associação Just a Change está de regresso. Este ano, a parceria vai resultar na intervenção em duas casas do concelho feitas por voluntários de vários pontos do país. A obra decorreu entre os dias 13 e 27 de Julho. O valor global das duas intervenções ascende aos 41.700 euros, sendo que o município contribui com cerca de 10 mil euros, mais o valor das refeições e apoio logístico. Os restantes encargos financeiros são suportados pela associação Just a Change.

As duas habitações estão a ser recuperadas graças ao trabalho de cerca de duas dezenas de voluntários. Uma das habitações localiza-se na União de Freguesias de Madalena e Beselga, onde vivem uma mãe com duas crianças em idade pré-escolar: A outra habitação situa-se na União de Freguesias de S. João Baptista e Santa Maria do Olival, onde mora uma idosa com uma neta adolescente.

Para a concretização das obras, além da boa vontade dos voluntários, foi essencial a mobilização da sociedade civil e do trabalho em rede, promovido pelo município, assim como o apoio de várias entidades. A iniciativa conta ainda com o apoio das respectivas juntas de freguesia, com destaque para a recolha de entulhos, bem como do Sport Clube Operário de Cem Soldos e do Centro de Apoio Social de Tomar, que asseguram as refeições dos voluntários.