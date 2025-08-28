Nadadores de Ferreira do Zêzere em destaque em Peniche

Hugo Ribeiro venceu a prova de natação de águas abertas, nas distâncias de 1,5km e 3km, da IX edição da prova Peniche a Nadar. Soraia Ribeiro venceu o seu escalão e classificou-se em 3º lugar absoluto feminino.

O nadador Hugo Ribeiro, da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, venceu destacadamente as provas de natação em águas abertas, nas distâncias de 1,5km e 3km, da IX edição da prova Peniche a Nadar, que decorreu na Praia do Molhe, em Peniche.

Soraia Ribeiro, também atleta da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, venceu o seu escalão e classificou-se em 3º lugar absoluto feminino na prova de 1,5km. Já Sebastião Santos obteve um 28º lugar absoluto e um 3º lugar no seu escalão aos 3km. Estavam inscritos 117 nadadores nas distâncias de 1,5km e 3km.