uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-28
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.28 1ª página Desporto Nadadores de Ferreira do Zêzere em ...
Nadadores de Ferreira do Zêzere em destaque em Peniche
Hugo Ribeiro, Sebastião Santos e Soraia Ribeiro deram cartas na Praia do Molhe, em Peniche - foto DR

Nadadores de Ferreira do Zêzere em destaque em Peniche

Hugo Ribeiro venceu a prova de natação de águas abertas, nas distâncias de 1,5km e 3km, da IX edição da prova Peniche a Nadar. Soraia Ribeiro venceu o seu escalão e classificou-se em 3º lugar absoluto feminino.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O nadador Hugo Ribeiro, da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, venceu destacadamente as provas de natação em águas abertas, nas distâncias de 1,5km e 3km, da IX edição da prova Peniche a Nadar, que decorreu na Praia do Molhe, em Peniche.
Soraia Ribeiro, também atleta da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, venceu o seu escalão e classificou-se em 3º lugar absoluto feminino na prova de 1,5km. Já Sebastião Santos obteve um 28º lugar absoluto e um 3º lugar no seu escalão aos 3km. Estavam inscritos 117 nadadores nas distâncias de 1,5km e 3km.

Nadadores de Ferreira do Zêzere em destaque em Peniche
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...