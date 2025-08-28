uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-28
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.28 1ª página Desporto Sócios do Samora Correia aprovam cr ...

Sócios do Samora Correia aprovam criação da SAD para o futebol

O Grupo Desportivo de Samora Correia aprovou, em assembleia geral, a constituição da sua Sociedade Anónima Desportiva, com 23 votos favoráveis, quatro abstenções e apenas um voto contra.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O auditório do Palácio do Infantado, em Samora Correia, recebeu na noite de quinta-feira, 21 de Agosto, uma assembleia geral extraordinária do Grupo Desportivo de Samora Correia, que teve como ponto principal a discussão e votação da constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD). Dos 28 associados presentes, 23 votaram a favor da criação da SAD, quatro abstiveram-se e apenas um votou contra, confirmando assim a larga maioria em torno da proposta apresentada pela direcção.
Segundo foi explicado durante a sessão, tanto pela direcção como pelo representante do investidor, Rodolfo Frutuoso, a constituição da SAD será feita com a salvaguarda dos interesses do clube, estando ainda em aberto a possibilidade de introduzir melhorias no projecto antes da escritura final.
A convocatória, emitida a 1 de Agosto pelo presidente da mesa da assembleia geral, Francisco José Pires Patrício, já apontava para a relevância do ponto em discussão, sublinhando a necessidade de assegurar a sustentabilidade do Grupo Desportivo no escalão sénior. Com esta decisão, o clube histórico de Samora Correia dá o primeiro passo para uma nova fase da sua vida desportiva, apostando num modelo societário que poderá atrair investimento externo e consolidar o futuro competitivo da equipa sénior.
Rodolfo Frutuoso, recorde-se, foi fundador da SAD do Vilafranquense em 2013, criada para gerir o futebol do clube de Vila Franca de Xira numa altura em que as dificuldades financeiras ameaçavam acabar com a modalidade. Mais tarde cessaria o vínculo à SAD, hoje ligada ao AFS, de Vila das Aves, que milita na 1ª Liga.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...