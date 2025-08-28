Sócios do Samora Correia aprovam criação da SAD para o futebol

O Grupo Desportivo de Samora Correia aprovou, em assembleia geral, a constituição da sua Sociedade Anónima Desportiva, com 23 votos favoráveis, quatro abstenções e apenas um voto contra.

O auditório do Palácio do Infantado, em Samora Correia, recebeu na noite de quinta-feira, 21 de Agosto, uma assembleia geral extraordinária do Grupo Desportivo de Samora Correia, que teve como ponto principal a discussão e votação da constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD). Dos 28 associados presentes, 23 votaram a favor da criação da SAD, quatro abstiveram-se e apenas um votou contra, confirmando assim a larga maioria em torno da proposta apresentada pela direcção.

Segundo foi explicado durante a sessão, tanto pela direcção como pelo representante do investidor, Rodolfo Frutuoso, a constituição da SAD será feita com a salvaguarda dos interesses do clube, estando ainda em aberto a possibilidade de introduzir melhorias no projecto antes da escritura final.

A convocatória, emitida a 1 de Agosto pelo presidente da mesa da assembleia geral, Francisco José Pires Patrício, já apontava para a relevância do ponto em discussão, sublinhando a necessidade de assegurar a sustentabilidade do Grupo Desportivo no escalão sénior. Com esta decisão, o clube histórico de Samora Correia dá o primeiro passo para uma nova fase da sua vida desportiva, apostando num modelo societário que poderá atrair investimento externo e consolidar o futuro competitivo da equipa sénior.

Rodolfo Frutuoso, recorde-se, foi fundador da SAD do Vilafranquense em 2013, criada para gerir o futebol do clube de Vila Franca de Xira numa altura em que as dificuldades financeiras ameaçavam acabar com a modalidade. Mais tarde cessaria o vínculo à SAD, hoje ligada ao AFS, de Vila das Aves, que milita na 1ª Liga.