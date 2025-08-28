uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-28
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.28 1ª página Desporto Vitória de Santarém na 3ª divisão n ...

Vitória de Santarém na 3ª divisão nacional de futsal

Equipa sénior masculina do clube regressa às competições nacionais.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa sénior masculina do Vitória de Santarém vai competir no Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Futsal na época que está prestes a começar, anunciou o clube. “Notícia inolvidável para um grupo de trabalho extraordinário, que vê, assim, justamente premiada a temporada de enorme qualidade realizada em 2024/25, voltando a ter a oportunidade de se exibir no patamar onde os melhores gostam de actuar”, lê-se na mensagem publicada nas redes sociais. Também a equipa sénior feminina vai jogar nas competições nacionais, na 2ª divisão.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...