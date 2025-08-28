Camiões desfilaram em marcha lenta nas festas de Vialonga

Mais de três dezenas de camiões desfilaram em marcha lenta pelas ruas de Vialonga, numa iniciativa inédita integrada nas Festas em Honra de Nossa Senhora da Assunção. A ideia partiu de um camionista e foi concretizada pelo Grupo Motard Os Amigos do Pistão, de Vialonga, como forma de homenagear e reconhecer o trabalho de todos os camionistas.

A O MIRANTE, o presidente do grupo, Bruno Silva, explicou que participaram no desfile de sábado à tarde, 16 de Agosto, 34 camiões, conduzidos maioritariamente por profissionais da terra e das localidades vizinhas. O objectivo é repetir a iniciativa no próximo ano. O Grupo Motard Os Amigos do Pistão foi uma das colectividades que serviu comida e bebida na respectiva tasquinha, no recinto das festas, junto ao palco principal. No total participaram este ano treze colectividades da vila e quatro particulares, além de trinta e oito artesãos que expuseram os seus artigos.

As festas de Vialonga decorreram de 14 a 17 de Agosto. Os concertos de Toy, Rodrigo Marinho e Bitband e Hybrid Park (tributo a Linkin Park) estiveram entre os mais participados.