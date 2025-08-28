O Sol e os olhos com protecção UV de qualidade

Na Ótica de São Domingos Pingo Doce o proprietário Manuel Falcão sabe que os óculos de sol não são de todo um mero acessório de moda, mas sim fundamentalmente uma barreira contra os raios UV prejudiciais. “Todos devemos ter consciência de que a exposição contínua ao sol sem protecção adequada pode causar sérios problemas oculares a longo prazo, como cataratas e degeneração macular, condicionando tarefas tão essenciais como conduzir, cozinhar ou mesmo passear”.

Para uma protecção da visão e para garantir a saúde dos seus olhos todos deveríamos usar óculos de sol de qualidade com protecção UV evitando a perda de visão que, na grande maioria dos casos, é irreversível.

Na Ótica de São Domingos Pingo Doce encontra promoções de 30% numa vasta selecção de estilos e marcas de qualidade quer para senhora, quer para homem.

A óptica localizada no Pingo Doce de São Domingos, em Santarém, tem 300 lugares de estacionamento gratuito e consultas / aconselhamento por optometrista, quer para uma revisão da sua graduação, quer se vai precisar de óculos ou lentes de contacto pela primeira vez. Nas nossas consultas pode igualmente pedir o atestado de renovação da carta de condução.