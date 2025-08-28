uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-28
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.28 1ª página Economia Oeste abre consulta pública sobre p ...

Oeste abre consulta pública sobre plano de prevenção de incêndios

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O período de consulta pública do Programa Sub-Regional de Acção do Oeste (PSA Oeste) decorre até 29 de Setembro, informou a OesteCim – Comunidade Intermunicipal do Oeste. O PSA Oeste é um instrumento de planeamento estratégico no âmbito da Gestão Integrada de Fogos Rurais e tem como objectivo reforçar a prevenção, protecção e resiliência do território face ao risco de incêndios rurais, promovendo uma actuação coordenada e eficaz em toda a região, refere uma nota divulgada pela entidade.
A informação relativa ao programa, bem como os documentos e mapas para consulta, está disponível no portal da OesteCim. A OesteCim integra os concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...