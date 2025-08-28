Célia Recatia e António Vaz da Venda lideram candidaturas no Biscainho e na Lamarosa

Movimento Volta Coruche/25 apresenta candidatos às Assembleias de Freguesia de Biscainho e Lamarosa. Experiência, ligação à comunidade e compromisso são as bandeiras das listas a ambas as freguesias.

O Movimento Volta Coruche/25 anunciou os seus candidatos às Assembleias de Freguesia do Biscainho e de São José da Lamarosa, apostando em nomes com forte ligação às comunidades locais. No Biscainho, a lista é liderada por Célia Recatia, 56 anos, natural e residente na freguesia. Ligada desde sempre à vida comunitária, é secretária na empresa familiar, casada e mãe de duas filhas. Desde 2021 exerce funções como vice-presidente da Junta de Freguesia, experiência que reforçou o seu compromisso com a população. É catequista há 28 anos e vice-presidente da Associação de Solidariedade Recreativa e Cultural Biscainhense (Centro de Dia), onde apoia idosos da freguesia. Fundou a Associação de Pais da Escola Primária e é vice-presidente da Associação Cultural em Honra de São João de Deus, tendo organizado as festas locais em 2023 e 2024. Apaixonada pelo desporto, integra o grupo de ciclismo do Grupo Desportivo de Samora Correia, competindo em estrada e BTT, e realizou recentemente uma subida a uma montanha nos Himalaias, que considera símbolo da sua força e resiliência.

Na Lamarosa, o cabeça-de-lista é António Vaz da Venda, 78 anos, natural da Glória do Ribatejo e residente na freguesia de São José da Lamarosa desde os 14 anos. Casado, pai de dois filhos e avô de quatro netos, foi motorista da Rodoviária durante 27 anos e desempenhou funções autárquicas na freguesia entre 2001 e 2013, mantendo sempre uma relação próxima com a população. Reformado, continua activo como silvicultor e apresenta a sua candidatura assente na experiência, seriedade e empenho no desenvolvimento sustentável e no bem-estar da comunidade.