Estado da Educação em Abrantes foi tema de debate na reunião do executivo

A vereadora da Câmara Municipal de Abrantes, Celeste Simão, durante a reunião de executivo ocorrida no dia 19 de Agosto, reconheceu que, apesar dos avanços registados nas últimas décadas, o concelho continua a ter uma elevada taxa de analfabetismo para a realidade actual, inclusive entre pessoas mais jovens. “Não vamos falar nas taxas de analfabetismo como existiam há alguns anos, quando foi necessário criar comissões e programas de alfabetização de adultos. Mas a verdade é que ainda existem muitas pessoas que não sabem ler nem escrever, e não são apenas na faixa etária mais velha”, afirmou a autarca.

A vereadora recordou o trabalho desenvolvido no passado através dos cursos de Educação e Formação de Adultos, que permitiram a muitas pessoas obter o equivalente ao 4.º ano de escolaridade. Sublinhou, contudo, que esse processo terminou com a extinção da Agência Nacional para a Educação e Formação de Adultos, tendo sido posteriormente criado o programa Centros Qualifica, cuja resposta ainda “não chega de forma efectiva às freguesias nem às cidades”.

Celeste Simão destacou que o diagnóstico realizado desde 2013, na altura da construção do Projecto Educativo Municipal, identificou esta necessidade. Por isso, o documento inclui o eixo três, Promoção do Conhecimento e Aprendizagem ao Longo da Vida, que prevê acções de capacitação para a população adulta e iniciativas de cidadania. Entre as medidas pensadas esteve a criação de uma bolsa de professores, incluindo docentes aposentados, que poderiam dinamizar acções de alfabetização em cada freguesia. “É uma tristeza muito grande quando alguém, ia receber a sua reforma e não conseguia assinar o seu próprio nome. Essa realidade ainda existe e temos consciência disso”, sublinhou. O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, acrescentou que o paradigma educativo está em mudança, com a garantia de que todas as crianças terão acesso ao ensino.