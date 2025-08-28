José João Oliveira é o rosto da CDU à Assembleia Municipal de VFX

uma parceria com o Jornal Expresso

José João Oliveira - FOTO CDU

A CDU anunciou o nome de José João Oliveira, actual vereador em regime de substituição no município de Vila Franca de Xira, como cabeça-de-lista à assembleia municipal. José João Oliveira, 71 anos, oficial de justiça, tem uma vasta experiência associativa, de dedicação ao concelho e profundo conhecimento do seu território, diz o partido em comunicado, prometendo ajudar a prestigiar o órgão deliberativo concelhio com a sua presidência.

