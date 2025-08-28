uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-08-28
José Luz lidera candidatura do PSD à Câmara Municipal de Constância
José Luz - foto arquivo O MIRANTE

O professor e ex-jornalista José Luz é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Constância.

PSD apresenta-se às eleições autárquicas de 12 de Outubro em Constância com uma equipa liderada pelo professor José Luz e um programa que pretende “devolver a Constância a energia, vitalidade e o prestígio que merece”. O plano, segundo se lê em comunicado, assenta em trabalho, planeamento e visão estratégica para transformar o concelho num território mais dinâmico, competitivo e atractivo para viver, investir e visitar.
Entre as medidas destacam-se o desenvolvimento económico e emprego, a revitalização urbana, o ambiente e qualidade de vida, património e cultura, educação e acção social, saúde, segurança e protecção civil, mobilidade eléctrica, entre outras. “Constância precisa de uma liderança determinada, que una a população em torno de objectivos claros: criar oportunidades, cuidar do património, proteger o ambiente e garantir qualidade de vida para todos. É isso que o PSD e a nossa equipa se propõem a fazer”, refere o comunicado.
José Luz é professor, ex-jornalista e director de jornal, já foi candidato à Câmara de Constância, e é uma pessoa com uma opinião interventiva na região do Médio Tejo.

