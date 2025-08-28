Manuel Pinto é o candidato do PSD à Junta de Freguesia do Couço

Manuel Pinto, 60 anos, é o nome escolhido pelo PSD para disputar a Junta de Freguesia do Couço. Instrutor de condução e trabalhador numa concessionária rodoviária, o candidato tem fortes ligações à freguesia onde vive e se envolveu no movimento associativo. Em comunicado, Manuel Pinto afirma que se candidata porque acredita que a terra merece voltar ao mapa do desenvolvimento, defendendo o regresso da presença da GNR, um centro de saúde funcional e bombeiros com meios.

A candidatura propõe ainda reforçar o desporto e criar condições para fixar população.