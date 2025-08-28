uma parceria com o Jornal Expresso

Reunião de câmara de Benavente com ...

Reunião de câmara de Benavente com poucos assuntos de interesse acaba em campanha eleitoral

A reunião da Câmara Municipal de Benavente de 18 de Agosto ficou marcada por um “bate-boca” entre a vereadora do PS, Alexandra Teixeira, e a vereadora do PSD e candidata ao município, Sónia Ferreira. Com poucos pontos em discussão na Ordem do Dia, o período relativo a intervenções do público e dos devidos vereadores foi o mais participado, com a vereadora socialista a arrancar a reunião com críticas ao Governo, dada a situação dos incêndios que se vive no contexto nacional.
Alexandra Reis deixou críticas à actuação do Governo em relação à situação que se vive no país, assolado pelos incêndios durante o período de Verão. A socialista lamentou falta de acção do Estado na gestão do combate aos fogos e culpabilizou as estruturas do Governo pela “situação triste” vivida pelo país.
Sónia Ferreira (PSD) criticou a postura da vereadora socialista e considerou que estar a usar uma tragédia para espalhar “mentiras e falsidades” é de lamentar. A candidata à Câmara de Benavente afirmou que não fazia sentido trazer um tema nacional que ainda decorre para a reunião de câmara.
Esta não é a primeira vez que as duas vereadoras trocam acusações em reuniões de câmara. Desde a entrada de Alexandra Teixeira para o executivo, em final de Maio de 2025, que ambas as vereadoras de oposição ao executivo de maioria CDU têm protagonizado algumas provocações partidárias na sala de reuniões dos Paços do Concelho.

