Vasco Casimiro recandidata-se à presidência da freguesia de Vila Chã de Ourique
Vasco Casimiro  - foto arquivo O MIRANTE

Vasco Casimiro recandidata-se à presidência da freguesia de Vila Chã de Ourique

Vasco Casimiro recandidata-se pela terceira vez à Junta de Vila Chã de Ourique pelo PS, prometendo continuar a valorizar a comunidade, o associativismo e o património local.

Vasco de Sousa Casimiro, de 59 anos, presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique desde 2015, volta a ser o rosto da candidatura do Partido Socialista às próximas eleições autárquicas, assumindo o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos dois mandatos. Entre as prioridades que pretende reforçar estão a valorização do movimento associativo, o fortalecimento do espírito comunitário e a preservação do património cultural e histórico da freguesia. Com uma ligação de décadas à vida cultural e desportiva local, seja como actor do Grupo Amador de Teatro Ouriquense, atleta do Estrela Ouriquense ou cantor no Rancho Folclórico “Os Campinos”, Vasco Casimiro recorda algumas das obras concretizadas durante os seus mandatos, como a criação da Casa da Cultura, da Quintinha Pedagógica, da Casa de Convívio e a recuperação de largos históricos, reafirmando o seu compromisso em “alcançar ainda mais para a nossa terra e para a nossa gente”.

Vasco Casimiro recandidata-se à presidência da freguesia de Vila Chã de Ourique
