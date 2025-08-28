uma parceria com o Jornal Expresso

Volt candidata designer Tiago Serrano à Câmara de Tomar
Tiago Serrano - foto DR

Volt candidata designer Tiago Serrano à Câmara de Tomar

Com o mote "Tomar… a Nossa Casa na Europa!", o Volt afirma ser um partido centrista, progressista e europeísta.

O Volt Portugal anunciou que vai candidatar à presidência da Câmara de Tomar o designer Tiago José Serrano, de 31 anos, apostando em ser uma alternativa “europeísta e progressista” com foco nas áreas habitacional, ambiental e económica. Em comunicado, o partido considerou que as listas representam uma “candidatura surpresa” às eleições autárquicas e que a mesma “traz novas propostas políticas com provas dadas, independentes e uma nova geração de pessoas à vida política” local.
Com o mote “Tomar… a Nossa Casa na Europa!”, o partido, que se afirma “centrista, progressista e europeísta”, diz “inspirar-se em Viena, Nantes e Amesterdão”, cidades que “apresentam soluções europeias às prioridades municipais do Volt Portugal para Tomar”, nomeadamente nas áreas habitacional, ambiental e económica. Na nota informativa, o cabeça de lista do Volt, “natural e residente em Tomar”, defende “uma gestão autárquica transparente, eficiente e que promova as melhores condições a quem decide viver, trabalhar e investir” no concelho.
O Volt Portugal apresenta candidaturas à Câmara Municipal de Tomar, Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia da União de Freguesias (UF) de Tomar (São João Baptista e Santa Maria dos Olivais). Além de Tiago Serrano, pelo Volt, apresentaram candidatura à Câmara de Tomar Bruno Graça, pela CDU, Tiago Carrão, pela AD, Hugo Cristóvão, pelo PS, Samuel Pontes, pelo Chega, e Natércia Rodrigues Lopes, pelo Livre.

