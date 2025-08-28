uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-08-28
Abrantes recebeu Torneio Internacional de Iniciados
A 17.ª edição do Torneio Internacional de Iniciados, um dos eventos desportivos mais emblemáticos do concelho e já uma marca de Abrantes e da região, decorreu nos dias 22, 23 e 24 de Agosto. As partidas foram disputadas em vários recintos do concelho, nomeadamente, na Cidade Desportiva de Abrantes (campos n.º 1 e n.º 2), no Campo da CUF em Alferrarede, no Campo n.º 3 do Rossio, no Campo do Pego e no Campo Comendador Duarte Ferreira, no Tramagal.
Entre os clubes participantes destacam-se o Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Braga, Celta de Vigo e a Seleção Concelhia de Abrantes. Todos os jogos tiveram acompanhamento em directo através do canal de YouTube do município de Abrantes, com narração, comentários e entrevistas pós-jogo assegurados por treinadores de equipas do concelho filiadas na Associação de Futebol de Santarém.

