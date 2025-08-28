uma parceria com o Jornal Expresso

Cartaxo adjudica requalificação do troço 2 da Circular Urbana

O executivo da Câmara do Cartaxo aprovou a adjudicação da empreitada de requalificação do troço 2 da Circular Urbana da cidade, o que permite avançar para a consignação da obra, passo que antecede o início formal dos trabalhos. O investimento previsto é de 1,27 milhões de euros, já com IVA.
O presidente da autarquia, João Heitor (PSD), sublinhou que a intervenção é prioritária devido ao mau estado de conservação e ao intenso tráfego da via. A obra tem um prazo de execução de 240 dias e, questionado pelo vereador Rolando Ferreira (PS) sobre a data concreta de arranque, o presidente esclareceu que ainda não é possível indicar um calendário exacto, uma vez que dependem de procedimentos técnicos e administrativos. “Não sei quando começará exactamente, mas será para breve. Naturalmente que, enquanto decorrerem os trabalhos, haverá alguns incómodos para os condutores, com passagens alternadas e condicionamentos de trânsito”, explicou.

