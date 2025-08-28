uma parceria com o Jornal Expresso

Casével e Vaqueiros com nova casa mortuária e ruas requalificadas
Miguel Tomás - foto DR

Casével e Vaqueiros com nova casa mortuária e ruas requalificadas

Casa mortuária vai envolver um investimento de cerca de 140 mil euros. Requalificação das ruas custa perto de 45 mil euros.

A União de Freguesias de Casével e Vaqueiros, no concelho de Santarém, vai contar com uma nova casa mortuária e com a requalificação de várias ruas, num investimento superior a 180 mil euros, disse o presidente da junta, Miguel Tomás. O autarca referiu que a casa mortuária vai “permitir prestar homenagem aos entes queridos com dignidade e conforto”, sublinhando que em Vaqueiros os velórios realizavam-se até agora dentro de uma igreja, “sem condições adequadas para as famílias”. Segundo o responsável, o equipamento, orçado em 140 mil euros, está “99% concluído”, faltando apenas pequenos arranjos exteriores e uma intervenção de cosmética num imóvel adjacente, também devoluto, para minimizar o impacto visual.
Além da casa mortuária, a freguesia tem beneficiado de outros investimentos, nomeadamente a pavimentação de várias ruas no centro de Vaqueiros, num valor de 44.200 euros, também com apoio municipal. As obras incluíram a colocação de lombas sinalizadas, com o objectivo de “melhorar a mobilidade e a segurança rodoviária”, disse o autarca.

Casével e Vaqueiros com nova casa mortuária e ruas requalificadas
