Duas mulheres detidas depois de entrarem num armazém de Almeirim para roubar
GNR conseguiu recuperar um ‘tablet’, um aparelho de soldar, um carregador de baterias e diversas peças de vestuário.
Duas mulheres foram detidas na segunda-feira, 18 de Agosto, depois de terem entrado num armazém industrial em Almeirim para furtar material electrónico e vestuário, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Santarém. As mulheres, de 49 e 31 anos, foram detidas pela GNR na sequência da activação de um alarme de intrusão de um armazém industrial, no momento em que se preparavam para abandonar o local. A GNR conseguiu recuperar um ‘tablet’, um aparelho de soldar, um carregador de baterias e diversas peças de vestuário que as detidas tinham retirado do local. As suspeitas foram constituídas arguidas e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.
