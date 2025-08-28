uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-28
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.28 1ª página Sociedade Ecocentros móveis circulam nas freg ...
Ecocentros móveis circulam nas freguesias de Vila Franca de Xira até Dezembro
Ecocentros móveis são solução para resíduos domésticos específicos e que não devem ser depositados nos ecopontos convencionais - foto DR

Ecocentros móveis circulam nas freguesias de Vila Franca de Xira até Dezembro

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira disponibiliza, entre os meses de Agosto e Dezembro, o serviço de ecocentros móveis, uma solução itinerante de recolha selectiva de resíduos domésticos específicos que não devem ser depositados nos ecopontos convencionais.
Os ecocentros móveis são unidades itinerantes equipadas para receber resíduos domésticos que exigem tratamento especializado. Entre os materiais aceites encontram-se lâmpadas fluorescentes e lâmpadas, utensílios de cozinha, toners e tinteiros, pequenos equipamentos eléctricos e electrónicos, pilhas e baterias, telemóveis e carregadores, radiografias, latas de tinta e CD, DVD e outros suportes digitais.
O calendário de circulação dos Ecocentros Móveis inclui Vila Franca de Xira no períodos de 12 a 25 de Agosto, 7 a 20 de Outubro e de 2 a 15 de Dezembro. Na freguesia de Castanheira do Ribatejo de 26 de Agosto a 8 de Setembro, 21 de Outubro a 3 de Novembro e de 16 a 29 de Dezembro.
Em Alhandra de 9 a 22 de Setembro e de 4 a 17 de Novembro; no Sobralinho de 23 de Setembro a 6 de Outubro e de 18 de Novembro a 1 de Dezembro ; Alverca do Ribatejo de 12 a 25 de Agosto, 7 a 20 de Outubro e de 2 a 15 de Dezembro; Forte da Casa de 26 de Agosto a 8 de Setembro, 21 de Outubro a 3 de Novembro e 16 a 29 de Dezembro.
Na Póvoa de Santa o serviço vai estar de 9 a 22 de Setembro e de 4 a 17 de Novembro e em Vialonga de 23 de Setembro a 6 de Outubro e de 18 de Novembro a 1 de Dezembro.

Ecocentros móveis circulam nas freguesias de Vila Franca de Xira até Dezembro
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...