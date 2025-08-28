Ecocentros móveis circulam nas freguesias de Vila Franca de Xira até Dezembro

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira disponibiliza, entre os meses de Agosto e Dezembro, o serviço de ecocentros móveis, uma solução itinerante de recolha selectiva de resíduos domésticos específicos que não devem ser depositados nos ecopontos convencionais.

Os ecocentros móveis são unidades itinerantes equipadas para receber resíduos domésticos que exigem tratamento especializado. Entre os materiais aceites encontram-se lâmpadas fluorescentes e lâmpadas, utensílios de cozinha, toners e tinteiros, pequenos equipamentos eléctricos e electrónicos, pilhas e baterias, telemóveis e carregadores, radiografias, latas de tinta e CD, DVD e outros suportes digitais.

O calendário de circulação dos Ecocentros Móveis inclui Vila Franca de Xira no períodos de 12 a 25 de Agosto, 7 a 20 de Outubro e de 2 a 15 de Dezembro. Na freguesia de Castanheira do Ribatejo de 26 de Agosto a 8 de Setembro, 21 de Outubro a 3 de Novembro e de 16 a 29 de Dezembro.

Em Alhandra de 9 a 22 de Setembro e de 4 a 17 de Novembro; no Sobralinho de 23 de Setembro a 6 de Outubro e de 18 de Novembro a 1 de Dezembro ; Alverca do Ribatejo de 12 a 25 de Agosto, 7 a 20 de Outubro e de 2 a 15 de Dezembro; Forte da Casa de 26 de Agosto a 8 de Setembro, 21 de Outubro a 3 de Novembro e 16 a 29 de Dezembro.

Na Póvoa de Santa o serviço vai estar de 9 a 22 de Setembro e de 4 a 17 de Novembro e em Vialonga de 23 de Setembro a 6 de Outubro e de 18 de Novembro a 1 de Dezembro.