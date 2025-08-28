Ecoponto arde em pleno dia no Entroncamento

Um ecoponto situado na Rua Dom João de Castro, junto ao Pingo Doce, no Entroncamento, foi parcialmente destruído pelas chamas na tarde de domingo, 24 de Agosto, tendo ardido mais do que um contentor. O ocorrido exigiu a intervenção dos bombeiros que conseguiram controlar as chamas e evitar maiores danos. A origem do incêndio ainda é desconhecida, tendo estado no local também elementos da PSP a registar e investigar o ocorrido.