uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-28
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.28 1ª página Sociedade Ecoponto arde em pleno dia no Entro ...

Ecoponto arde em pleno dia no Entroncamento

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um ecoponto situado na Rua Dom João de Castro, junto ao Pingo Doce, no Entroncamento, foi parcialmente destruído pelas chamas na tarde de domingo, 24 de Agosto, tendo ardido mais do que um contentor. O ocorrido exigiu a intervenção dos bombeiros que conseguiram controlar as chamas e evitar maiores danos. A origem do incêndio ainda é desconhecida, tendo estado no local também elementos da PSP a registar e investigar o ocorrido.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...