Já arrancaram as obras para devolver multibanco à população de Cotovios
Equipamento ATM vai ser reposto depois de assalto em Outubro de 2024

Já arrancaram as obras para devolver multibanco à população de Cotovios

As obras para reinstalar a caixa multibanco em Cotovios, São João dos Montes, já estão em curso, um ano após o assalto que destruiu o equipamento.

Já começaram as obras na sede do Clube Recreativo dos Cotovios para instalação de uma caixa multibanco, um ano após a destruição do equipamento na sequência de um assalto. A concretização da reinstalação do multibanco exige obras de adaptação e aquisição de equipamentos adequados, com verbas suportadas financeiramente pelo município de Vila Franca de Xira, no valor de 11.529 euros.
Recorde-se que a máquina de multibanco serve a comunidade de Cotovios, em São João dos Montes, mas desde Outubro do ano passado, por causa de um assalto, a população da localidade ficou privada de um serviço essencial. Foram desencadeadas várias diligências para garantir a reinstalação do equipamento, tendo sido encontrada uma solução com o envolvimento da autarquia e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vila Franca de Xira.
Recorde-se que no dia 7 de Outubro de 2024, pouco depois das seis da manhã, um grupo de três assaltantes fez explodir a caixa multibanco, tendo destruído a máquina e ao mesmo tempo provocado danos nas instalações da colectividade, que depois teve de encerrar portas durante algum tempo. Foi a primeira vez em 15 anos que o multibanco foi assaltado. Houve quem chamasse as autoridades mas ninguém apareceu a tempo de apanhar os larápios que, passado um ano, ainda não foram identificados.

Já arrancaram as obras para devolver multibanco à população de Cotovios
