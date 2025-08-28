uma parceria com o Jornal Expresso

Obra na Igreja Matriz do Sardoal adjudicada após vários concursos desertos
Mau estado da Igreja Matriz do Sardoal já motivou peditório da paróquia no ano passado - foto arquivo O MIRANTE

Obra na Igreja Matriz do Sardoal adjudicada após vários concursos desertos

A intervenção de requalificação da Igreja Matriz do Sardoal deverá avançar em breve, depois de ter sido adjudicada através de ajuste directo, na sequência do concurso público anterior ter ficado deserto. A informação foi dada na reunião camarária de 6 de Agosto, pelo vice-presidente Jorge Gaspar, após a vereadora Patrícia Silva ter questionado em que fase se encontra o processo.
O vice-presidente esclareceu que após a realização de um ajuste directo, o município recebeu a proposta de uma empresa, estando os seus documentos de habilitação actualmente em análise. Jorge Gaspar assegura que a calendarização da obra está dentro do previsto e que esta deverá arrancar em breve. “Está tudo bem encaminhado. Segue-se agora a prestação da caução, mas assim que a caução esteja validada será assinado o contrato e, no máximo, um mês depois, a obra será consignada”, adiantou.
Recorde-se que há anos que autarcas e outras entidades do concelho do Sardoal alertam para os perigos que existem do mau estado da Igreja Matriz, tendo o ano passado a paróquia local lançado um peditório para angariar verbas de forma a requalificar o templo que tem séculos de história. Numa primeira fase as obras contemplam as coberturas, reparação e consolidação de todas as paredes exteriores e interiores e respectivas infra-estruturas do imóvel e a segunda fase irá tratar do património artístico, ao nível de altares, arte sacra, azulejaria, entre outros. A igreja é considerada o elemento patrimonial mais importante do concelho, tendo sido construída nos finais do século XIV/início do século XV e possuindo elementos de várias épocas, como o Gótico, Renascimento, Barroco e até ao Neoclássico.

