 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-08-28
Sete candidatos a embaixadores da vinha e do vinho no Cartaxo

São sete, um candidato e seis candidatas, os jovens que vão assumir, este ano, o desafio de representar as seis freguesias do concelho na eleição de Embaixadores da Vinha e do Vinho do Concelho do Cartaxo. Tal como em anos anteriores, o caminho que os leva ao palco da Gala de Eleição tem diversas provas para superar. No dia 30 de Agosto, às 16h00, será no palco do Centro Cultural do Cartaxo que vão cumprir uma das provas mais complexas, a Prova de Palco, que avalia as suas capacidades de expressão e comunicação. A Gala de Eleição terá lugar no dia 13 de Setembro, sábado, às 21h30, no Pavilhão Municipal de Exposições.

