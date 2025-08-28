uma parceria com o Jornal Expresso

Suspeito de furto de produtos de higiene em Alverca apanhado pela PSP

A PSP interceptou um jovem de 21 anos suspeito de furtar produtos de higiene e beleza em Alverca do Ribatejo. O caso envolveu uma perseguição policial que terminou com o despiste da viatura usada na fuga.

A PSP deteve um homem de 21 anos, suspeito da prática do crime de furto de diversos produtos de higiene e beleza na zona industrial de Alverca do Ribatejo. Durante uma acção de prevenção criminal, os agentes aperceberam-se da presença de dois indivíduos que ao verem a polícia fugiram a pé. Simultaneamente, uma viatura que se encontrava no local arrancou a alta velocidade, o que motivou uma perseguição policial que terminou com o despiste do veículo em fuga.
Do automóvel saíram dois suspeitos que fugiram novamente, mas a pé, tendo um deles, de 21 anos, sido interceptado e detido. No interior da viatura foram encontrados vários produtos de higiene e beleza, que veio a confirmar-se terem sido furtados de um reboque estacionado na mesma zona industrial. O detido foi presente ao Ministério Público, tendo ficado sujeito à medida de coacção de Termo de Identidade e Residência.

