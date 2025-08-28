Trabalhadores da Nobre cumprem 23.ª greve desde 2023

Os trabalhadores da empresa Nobre, em Rio Maior, manifestaram a expectativa de que a reunião de conciliação marcada com o Ministério do Trabalho seja o ponto de viragem na luta em que cumprem a 23.ª greve desde 2023. A reunião, pedida pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT) à Direcção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) vai realizar-se no dia 1 de Setembro e “os trabalhadores acreditam que de alguma forma se consiga passar uma mensagem a estes empregadores de que os trabalhadores precisam de ser reconhecidos”, disse à Lusa Cristina Camilo do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Alimentar (STIAC).