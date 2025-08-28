uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-28
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.28 1ª página Sociedade Trabalhadores da Nobre cumprem 23.ª ...

Trabalhadores da Nobre cumprem 23.ª greve desde 2023

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os trabalhadores da empresa Nobre, em Rio Maior, manifestaram a expectativa de que a reunião de conciliação marcada com o Ministério do Trabalho seja o ponto de viragem na luta em que cumprem a 23.ª greve desde 2023. A reunião, pedida pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT) à Direcção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) vai realizar-se no dia 1 de Setembro e “os trabalhadores acreditam que de alguma forma se consiga passar uma mensagem a estes empregadores de que os trabalhadores precisam de ser reconhecidos”, disse à Lusa Cristina Camilo do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Alimentar (STIAC).

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...