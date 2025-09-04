Concavada assinalou os 128 anos do nascimento de António Botto

A freguesia da Concavada recebeu um espectáculo cultural integrado nas comemorações dos 128 anos do nascimento do poeta António Botto. A iniciativa, promovida pela Câmara de Abrantes, teve lugar no espaço da aldeia natal do escritor, reconhecido como uma das figuras mais marcantes da literatura portuguesa do século XX. O momento alto do dia foi o espectáculo Botto em Palavras, que reuniu representantes do concelho e locais, onde o intérprete Hugo Sampaio compôs e deu voz a sete poemas do autor, transformando-os em canções.