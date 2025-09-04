Festival ao Alto volta a animar Abrantes

O Jardim do Alto de Santo António, em Abrantes, vai acolher nos dias 5 e 6 de Setembro o Festival ao Alto 2025, um evento cultural que assinala o final do Verão e o regresso às rotinas. Programa diversificado conta com música, teatro e animação para todas as idades.

O Festival ao Alto volta a animar o Jardim do Alto de Santo António, em Abrantes, nos dias 5 e 6 de Setembro. A iniciativa, já consolidada no calendário cultural da cidade, simboliza o encerramento do Verão e a abertura de um novo ciclo com o regresso às aulas. Esta edição, que mantém o seu estatuto de Ecoevento, certificado pela Valnor, conta com os Bandidos do Cante e Joana Almeirante como cabeças do cartaz musical, complementados por actuações de outros artistas e performances do Grupo de Teatro Palha de Abrantes, garantindo uma programação variada para todas as idades.

O programa arranca na sexta-feira, 5 de Setembro, às 19h00, com a abertura oficial do festival e as atuações do Grupo de Teatro Palha de Abrantes, seguidas de um concerto de Moses Christopher, da música de Juanillo e da presença dos Bandidos do Cante, terminando a noite com o set Flashback 2010.

No sábado, 6 de Setembro, o cartaz conta com as actuações de teatro pelo Grupo Palha de Abrantes, a música de Ivo Ramad, nova actuação de Juanillo, concerto de Joana Almeirante, encerrando a festa com o Gin Party Soundsystem.

Paralelamente à programação musical e teatral, o espaço contará com a área Altamente, dedicada à diversão para todas as idades, com insufláveis, jogos tradicionais, body painting, pinturas faciais, touro mecânico e matraquilhos, contando também com uma zona de street food, aberta até às 02h30.