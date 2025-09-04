Festival Internacional de Folclore Celestino Graça traz meio milhar de participantes a Santarém

A organização do Festival Internacional de Folclore Celestino Graça, a cargo do Grupo Académico de Danças Ribatejanas, confronta-se anualmente com uma máquina logística pesada e dispendiosa, a que meia centena de voluntários dão resposta. O apoio de autarquias e patrocinadores é fundamental para fazer face a um orçamento que ronda os 65 mil euros.

As danças e cantares do mundo voltam a Santarém de 3 a 7 de Setembro em mais uma edição do Festival Internacional de Folclore Celestino Graça. A iniciativa é organizada há muitos anos pelo Grupo Académico de Danças Ribatejanas, envolvendo um orçamento a rondar os 65 mil euros e uma relevante dimensão logística. A organização conta com a colaboração de cerca de meia centena de voluntários que prestam apoio em diversas frentes, como transportes, serviço às mesas, convívios, ateliês, colóquio, desfile e animação de ruas.

Brasil, Cabo Verde, Eslováquia, Equador e Estados Unidos da América são os países estrangeiros representados nesta 64ª edição, a que se juntam diversos agrupamentos nacionais, num total de cerca de 500 participantes, entre bailadores, músicos e solistas de grupos nacionais e estrangeiros. Desses, 120 vão estar durante seis dias em Santarém, com a organização a assegurar alimentação, dormidas, o pagamento de deslocações em território nacional e uma verba diária.

Uma máquina pesada e dispendiosa que atinge valores só suportáveis graças à atribuição de subsídios autárquicos, patrocínios, contribuições de particulares e receitas directas do certame. Os espectáculos dos dias 4, 5, 6 e 7 de Setembro vão decorrer na Casa do Campino, com entradas pagas. Segundo a organização, o festival alcança, em todas as suas iniciativas, um público na ordem dos 25 mil espectadores, entre espectáculos e animação pelas ruas da cidade.

“O esforço despendido nesta realização é imenso, os apoios nem sempre são suficientes e os encargos sempre crescentes, no entanto, numa tentativa de garantir o seu futuro, temos reforçado a programação deste certame internacional que logrou alcançar tamanha projecção no país e no estrangeiro”, diz em comunicado a organização do Festival Internacional de Folclore Celestino Graça, que tem em Ludgero Mendes o seu principal rosto.

A organização sublinha que a população e o comércio de Santarém têm justificado o esforço de quem põe o festival de pé anualmente há várias décadas, mantendo “uma relação de afecto muito expressiva” nas actividades desenvolvidas. Acrescenta que, desde há alguns anos, a Câmara de Santarém é entidade parceira do evento, bem como a Liga dos Amigos do Festival Celestino Graça, vincando também que a iniciativa “convive anualmente com imensas dificuldades para assegurar os apoios financeiros necessários para realizar este evento, pelo que apenas com grande empenho colectivo, tem sido possível fazer face aos cada vez mais elevados encargos inerentes à sua organização”.

Programa diversificado durante cinco dias

O programa do Festival Celestino Graça não se resume às danças e cantares e promove também exposições, homenagem ao seu fundador, animação nas ruas da cidade, colóquios, uma Gala do Fado no Ribatejo, o Festival do Petisco Ribatejano, Jogos Tradicionais e Populares, exposição de pintura, Mostra de Fandangos Ribatejanos, a Gala Solidária Entre Idades / Abraçar Gerações, Mostra de Instrumentos Musicais Tradicionais e exposição de artesanato. Há ainda algumas actividades descentralizadas, designadamente em Abrantes e Almeirim.