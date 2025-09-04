HandPan Fest em Santarém

Evento conta com concertos, workshops e experiências sonoras que terão como palcos o Convento de São Francisco e o Jardim da República.

De 11 a 13 de Setembro, Santarém acolhe o HandPan Fest com uma programação de concertos, workshops e experiências sonoras que terão como palcos o Convento de São Francisco e o Jardim da República. A programação arranca na quinta-feira, 11 de Setembro, às 21h30, no Convento São Francisco, com o espectáculo Dancing Roots, que funde o tribal e o electrónico. O projecto é assinado por Didgetomm (Tomás Carro Alvite) e MusicToMove (Ismael Barredo).

Na sexta-feira, 12 de Setembro, às 21h30, o mesmo monumento recebe o projecto Ecstatic Awakener, criado por Ricardo Passos (multi-instrumentista) e Tiago Francisquinho (didgeridoo e outros instrumentos), que exploram sonoridades tradicionais de diferentes culturas em diálogo com paisagens sonoras futuristas. A partir das 23h00, terá lugar a Residência de HandPan, um momento de criação e partilha entre músicos e participantes.

O programa continua no sábado, 13 de Setembro, com um workshop de iniciação ao handpan, às 18h00, no Jardim da República, orientado por Igor Nakaznyi (Ding Handpan School). Às 21h30, no Convento São Francisco, sobe ao palco Susana Borba Brandão (voz) e Onun (multi-instrumentista), com músicas originais, cânticos ligados à natureza e temas inspirados no sagrado. O HandPan Fest culmina às 23h00 com o concerto de João Svayam Sexteto, que apresenta o seu novo disco Cantigas de Ser.