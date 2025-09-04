Jorge Sá - foto DR

Jorge Sá homenageado em Santarém com projecção de vários dos seus filmes

A obra cinematográfica de Jorge Sá voltou a ganhar vida no Pátio do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, onde dezenas de pessoas se reuniram para recordar o realizador através da projecção de algumas das suas curtas-metragens mais emblemáticas.