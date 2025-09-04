Jornadas de Cultura regressam a Salvaterra de Magos em Setembro

Salvaterra de Magos recebe a 12.ª edição das Jornadas de Cultura, com um programa que junta música, teatro, livros e gastronomia em várias freguesias. O evento arranca a 5 de Setembro, na Capela Real, com o lançamento da XII Revista Magos e concerto de Buba Espinho.

Ao longo de dez dias haverá concertos, apresentações de livros, recriações históricas, animação infantil e showcooking, passando por Salvaterra de Magos, Marinhais, Foros de Salvaterra, Muge, Granho e Glória do Ribatejo. Entre os destaques da programação estão actuações de artistas como Rouxinol Faduncho, Pilha Galinhas e Catraia, a abertura ao público do Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge e a exibição da revista à portuguesa Hoje Vamos à Revista!. Além dos espectáculos, haverá distribuição gratuita de livros e gelados em algumas actividades, numa aposta em atrair públicos de todas as idades.