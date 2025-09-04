uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-04
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.04 1ª página Cultura e Lazer Sardoal recebe concerto de A Garota ...

Sardoal recebe concerto de A Garota Não

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Centro Cultural Gil Vicente recebe no dia 15 de Novembro, pelas 21h30, a artista A Garota Não, num concerto integrado no seu mais recente álbum, Ferry Gold. O espectáculo promete uma noite memorável, onde Cátia Mazari Oliveira, nome próprio da artista, tem-se afirmado pela forma como reflecte nos seus trabalhos os tempos actuais, numa viagem que cruza dimensões sociais e políticas com uma expressão artística profundamente pessoal.
Os bilhetes para o espectáculo, financiado pela Direcção-Geral das Artes, ao abrigo do apoio à programação da RTCP, estão disponíveis desde 1 de Setembro na bilheteira do Centro Cultural Gil Vicente e através da Ticketline.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...