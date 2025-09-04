Sardoal recebe concerto de A Garota Não

O Centro Cultural Gil Vicente recebe no dia 15 de Novembro, pelas 21h30, a artista A Garota Não, num concerto integrado no seu mais recente álbum, Ferry Gold. O espectáculo promete uma noite memorável, onde Cátia Mazari Oliveira, nome próprio da artista, tem-se afirmado pela forma como reflecte nos seus trabalhos os tempos actuais, numa viagem que cruza dimensões sociais e políticas com uma expressão artística profundamente pessoal.

Os bilhetes para o espectáculo, financiado pela Direcção-Geral das Artes, ao abrigo do apoio à programação da RTCP, estão disponíveis desde 1 de Setembro na bilheteira do Centro Cultural Gil Vicente e através da Ticketline.