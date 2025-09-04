uma parceria com o Jornal Expresso

Árbitros do NAPSI aperfeiçoam competências em estágio na Póvoa de Santa Iria
Estágio na Póvoa de Santa Iria proporcionou mais ferramentas para árbitros de futebol - Fotos: NAPSI

Segundo estágio do Núcleo de Árbitros da Póvoa de Santa Iria reuniu sócios e não sócios, com sessões práticas e teóricas de formação.

Balanço positivo para o segundo estágio organizado pelo Núcleo de Árbitros de futebol e futsal da Póvoa de Santa Iria (NAPSI), que decorreu no dia 23 de Agosto. “Foi um desafio enorme, mas que excedeu as nossas expectativas. Trabalhámos em prol da família da arbitragem e foi com enorme orgulho que recebemos sócios e não sócios. Tudo fizemos para que saíssem do estágio com mais ferramentas para que todos consigam atingir os seus objectivos”, sublinha a direcção do NAPSI.
A manhã começou no Campo do Bragadense com a sessão de abertura e provas físicas, seguida de uma conversa sobre o jogar deliberado e o trabalho da equipa. Após o almoço, o mental coach Jorge Escada abordou a temática do pré-jogo do árbitro de futebol. Durante a tarde, discutiram-se ainda os lances nas áreas de penálti e as alterações à lei de jogo para a época 2025/2026.
O encerramento do estágio e as conclusões decorreram no Palácio da Quinta Municipal da Piedade, contando com a presença de várias entidades convidadas, como o Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Lisboa, representante do Bragadense e a vice-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Marina Tiago.

