FC Porto conquista o Torneio Internacional de Iniciados em Abrantes

O Futebol Clube do Porto venceu a 17.ª edição do Torneio Internacional de Iniciados de Abrantes, ao derrotar o Sporting Clube de Portugal por 5-3 na final disputada no Estádio Municipal de Abrantes.

O Futebol Clube do Porto sagrou-se vencedor da 17.ª edição do Torneio Internacional de Iniciados de Abrantes depois de derrotar o Sporting Clube de Portugal por 5-3. Durante o jogo no Estádio Municipal de Abrantes, transmitido em directo pela Sport TV, a equipa azul e branca entrou determinada e chegou ao intervalo a vencer por 4-0, vantagem que se revelou decisiva apesar da recuperação do Sporting, que reduziu distâncias na etapa complementar. O FC Porto arrecadou o sexto título na história do torneio, reforçando a sua posição como o clube mais vezes vencedor.

O percurso até à final foi marcado pela consistência. Os dragões venceram o SC Braga por 3-0 e empataram 2-2 frente ao Celta de Vigo. Já o Sporting CP garantiu a presença na decisão depois de derrotar a Seleção Concelhia de Abrantes por 7-0 e o SL Benfica por 5-2. Na disputa pelo terceiro lugar, o Benfica superou o Braga, após empate a duas bolas no tempo regulamentar e o Celta de Vigo classificou-se em quinto lugar, ao vencer a Seleção de Abrantes por 6-0.

Além da vitória colectiva, houve também distinções individuais. Tiago Portugal, do FC Porto, foi eleito melhor jogador do torneio, enquanto o sportinguista Diego Monteiro conquistou o título de melhor marcador. Já o guarda-redes portista Luca Coocato foi distinguido como melhor guarda-redes e a Seleção Concelhia de Abrantes recebeu o prémio “Fair Play”.