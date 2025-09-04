uma parceria com o Jornal Expresso

Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário regressa ao Entroncamento

O Entroncamento volta a receber, no dia 21 de Setembro, o Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário em atletismo. A corrida, que este ano cumpre a 28ª edição, será acompanhada pela 10ª Caminhada José Canelo, criada em homenagem a José Miguel Camponês Canelo, atleta local distinguido com títulos de campeão mundial e europeu em categorias de veteranos.
A partida está marcada para as 10h00, na Rotunda da Locomotivas do Museu Nacional Ferroviário, tendo o percurso passagens por pontos de referência como o Regimento de Manutenção Militar e o Parque Verde do Bonito, terminando no Largo José Duarte Coelho. Já a caminhada terá uma distância entre 6 e 8 km, acessível a participantes de todas as idades. As provas são abertas ao público em geral e as inscrições já estão disponíveis online, através do website oficial do evento.

