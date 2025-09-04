Inscrições abertas para Mini e Meia Maratona de Abrantes
O concelho de Abrantes recebe, no dia 9 de Novembro, a Mini e a Meia Maratona de Abrantes, que terá como ponto de partida o TagusValley – Tecnopolo do Vale do Tejo. As inscrições decorrem até 31 de Outubro, através da plataforma Trilho Perdido, enquanto as inscrições para a Prova Jovem e para a Caminhada, com oito quilómetros, devem ser efectuadas por correio electrónico. O programa competitivo terá início às 10h00, com a partida da Mini e da Meia Maratona, seguindo-se, às 10h10, a Prova Jovem e, às 10h15, a Caminhada. A cerimónia de entrega de prémios está prevista para as 13h00. O valor da inscrição para a Mini e para a Meia Maratona é de 10 euros, sendo de 7 euros para a Caminhada e de 5 euros para a Prova Jovem. As distâncias encontram-se devidamente certificadas pela Federação Portuguesa de Atletismo: 21.097,50 metros na Meia Maratona, 10.000 metros na Mini Maratona e oito quilómetros na Caminhada.