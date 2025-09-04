Juniores do Forte da Casa sobem à 1ª divisão distrital de futsal

A equipa de juniores (sub19) do Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa subiu à 1.ª divisão dstrital de futsal da Associação de Futebol de Lisboa (AFL). Em declarações a O MIRANTE, o treinador Paulo Cardoso admitiu que a época não foi fácil devido às lesões de alguns jogadores e à ausência de outros atletas nos treinos e jogos, sendo necessário recorrer a atletas da equipa juvenil. Para a próxima época, o técnico conta com uma equipa mais aguerrida, competitiva e homogénea, que não desistirá com facilidade. “Somos uma equipa jovem e ambiciosa e o objectivo, para já, é a manutenção na 1ª divisão e assegurar a fase de campeão. Vamos passo a passo, mas temos ambições», explicou. Paulo Cardoso elogia a direcção do clube pelo esforço que tem feito para que não falte nada aos jogadores e treinadores, e pela aposta em fazer o futsal crescer. A próxima época desportiva arranca na primeira semana de Outubro com um dérbi. A equipa do Forte da Casa vai jogar contra o CAD da Póvoa de Santa Iria. “É bom termos duas equipas do concelho a disputar a 1ª divisão. São sempre jogos com casa cheia ao nível da assistência e isso é bom”, referiu o treinador. Também a equipa de infantis (Sub-13) do clube do Forte da Casa subiu à 2.ª divisão distrital da AFL. O treinador Nuno Jesus realça que, nos meses de Março e Abril, a equipa não sofreu qualquer derrota nos jogos, mas depois registou quatro derrotas consecutivas e conseguiu, posteriormente, dar a volta aos resultados e subir de divisão.