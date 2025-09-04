Márcio Neves conquista medalha de bronze no Mundial de Triatlo Militar

O triatleta Márcio Neves, natural de Marinhais, conquistou a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Triatlo Militar, que decorreu no Uzbequistão. O feito foi objecto de uma mensagem pública de parabéns por parte do município de Salvaterra de Magos, que formulou ainda votos de continuação de muitos sucessos desportivos.

Em Julho último, Márcio Neves sagrou-se pela terceira vez campeão nacional militar de triatlo ao vencer o I Triatlo de Ponte de Sor. Em representação da equipa Quitério TriPeniche, o militar com o posto de sargento-ajudante voltou a erguer mais um título nacional, depois de ter sido campeão nacional de triatlo longo, em Junho.